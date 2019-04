Stand: 30.04.2019 06:32 Uhr

SPD-Fraktion berät über Personalfragen

Die SPD-Landtagsfraktion kommt heute im Schweriner Schloss zu ihrer turnusmäßigen Sitzung zusammen. Neben dem Rücktritt von Finanzminister Mathias Brodkorb wollen sich die Abgeordneten nach Angaben eines Sprechers dabei auch mit einer weiteren Personalentscheidung befassen.

Bildungsministerin Hesse könnte Landtagspräsidentin werden

Nach dem Tod von Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider muss das Amt neu besetzt werden. Als größte Fraktion im Parlament hat erneut die SPD das Vorschlagsrecht. Mehrere Fraktionsmitglieder sagten, aussichtsreichste Kandidatin wäre Bildungsministerin Birgit Hesse. Wer wiederum auf Hesse als Ministerin folgen könnte, gilt als offen. Bretschneider war am Sonntag nach langer, schwerer Krankheit verstorben.

Julian Barlen übernimmt Landtagsmandat von Bretschneider

Nachrücker für das von Bretschneiders Tod frei gewordene Landtagsmandat wird SPD-Generalsekretär Julian Barlen. Der vor ihm auf der Liste platzierte und eigentliche Nachrücker Heinz Müller erklärte seinen Verzicht. Müller wurde Ende 2016 zum Landesdatenschutzbeauftragten gewählt. Er wolle das Amt volle sechs Jahre ausüben, sagte Müller.

Brodkorb bleibt Abgeordneter

Für unerwartete Aufregung in den Reihen der SPD hatte am Montag der Rücktritt Brodkorbs gesorgt. Der 42-Jährige wird nach eigenen Angaben sein direkt gewonnenes Mandat im Landtag behalten und damit von der Regierungsbank nun wieder dauerhaft in die Reihen der Abgeordneten zurückkehren. An der Kabinettssitzung am Dienstagmorgen nimmt Brodkorb nicht mehr teil. Dort vertritt ihn Finanzstaatssekretär Heiko Geue, der erst Anfang April auf Betreiben Schwesigs das Amt angetreten hatte, in Kürze aber als Chef der Staatskanzlei direkt in Schwesigs Bereich wechseln soll.

Weitere Informationen Staatskanzlei-Chef Meyer wird Brodkorb-Nachfolger Der Chef der Staatskanzlei in Schwerin, Reinhard Meyer (SPD), wird neuer Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern. Der bisherige Amtsinhaber Mathias Brodkorb (SPD) war am Vormittag zurückgetreten. mehr Finanzminister Brodkorb zurückgetreten Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Mathias Brodkorb ist zurückgetreten. Als Begründung nannte er das zerrüttete Vertrauensverhältnis zu Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. mehr Trauer um Landtagspräsidentin Bretschneider Nach langer, schwerer Krankheit ist Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider im Alter von 58 Jahren verstorben. Am Montag galt zu ihren Ehren Trauerbeflaggung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.04.2019 | 07:00 Uhr