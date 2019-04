Stand: 01.04.2019 12:51 Uhr

SPD-Bildungsoffensive: Außer Spesen nichts gewesen?

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Simone Oldenburg, hat die Ankündigung der Landes-SPD, mehr für die Bildung zu tun, als Lippenbekenntnis kritisiert. Die SPD habe wieder nur Probleme benannt, handle aber nicht, sagte die Bildungsexpertin der Linken NDR 1 Radio MV. Oldenburg sieht die Sozialdemokraten als Getriebene. Offenbar habe die SPD erkannt, dass ihr beim Thema Bildung das Wasser bis zum Hals steht.

"Nicht zu handeln, ist fahrlässig"

Es reiche aber nicht, die Lage zu beschreiben und dann Maßnahmen nur zu prüfen, so Oldenburg: "Eine Gefahr zu erkennen und dann nicht zu handeln, das ist fahrlässig." Die SPD hatte in einem Bildungsantrag auf dem Parteitag am Wochenende die Situation an den Schulen als "desolat" bezeichnet, die Bildungsqualität und die Gesundheit von Lehrern seien grundlegend gefährdet. Das Problem seien Arbeitsüberlastung der Lehrer und große Klassen, erklärte der Greifswalder SPD-Kommunalpolitiker und Bildungsexperte Erik von Malottki. Er ist im Hauptberuf Mitarbeiter der Lehrergewerkschaft GEW.

Bis 2030 vier von fünf Lehrern im Ruhestand

Auch der Co-Landesvorsitzende der GEW, Maik Walm, hatte als SPD-Delegierter einen Auftritt beim Parteitag. Auch er warb für den Bildungsantrag. Bis 2030 würden rund 8.700 Lehrer in Rente und Pension gehen - das seien vier von fünf aktuell beschäftigten Lehrkräften. Walm gab sich kämpferisch: Es sei gut, dass das Thema bei der SPD liege: "Ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn sich die CDU in den letzten 20 Jahren beständig um dieses Thema gekümmert hätte, dann wäre die Baustelle größer als sie jetzt ist." Die Delegierten hatte er damit sofort an seiner Seite. An die Adresse der Wähler gerichtet, meinte Walm: "Wenn Ihr Fragen habt, wie man gute Lehrer und Lehrerinnen für dieses Schulsystem gewinnt, dann ist die SPD die richtige Adresse", so der GEW-Vorsitzende. Wichtig sei, so beide GEW-Mitarbeiter, den Lehrerberuf attraktiver zu machen.

SPD will mehr tun

Die SPD will laut Parteitagsbeschluss jetzt prüfen, ob Grundschullehrer besser bezahlt werden können und ob die Zahl der Pflichtstunden sinken kann. Außerdem geht es darum, Referendaren den Einstieg in den Unterricht zu erleichtern und die Altersgrenze bei der attraktiven Verbeamtung auf 45 Jahre heraufzusetzen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erklärte, die SPD werde liefern, die Menschen im Land könnten sich darauf verlassen: "Wenn wir sagen, wir werden mehr für Bildung tun, werden wir das auch machen."

GEW: Worten müssen Taten folgen

Die SPD hat damit Erwartungen geweckt. Die Co-Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Annett Lindner, sagte, Lehrer würden längst an der Belastungsgrenze arbeiten. Es sei gut, dass die SPD die dramatische Probleme in der Bildung anerkenne. Den Worten müssten aber Taten folgen. Das sieht die Linke genauso, sie bezweifelt allerdings den Willen zur Umsetzung, auch die Gebührenfreiheit bei der Kita sei erst nach jahrelangen Debatten gekommen und trotz Ankündigungen der SPD sei die Rente in Ost und West noch immer nicht angeglichen.

Linke mit Dringlichkeitsantrag zur Lehrerbezahlung

Die Linksfraktion will in der nächsten Woche im Landtag mit einem Dringlichkeitsantrag eine bessere Bezahlung der Grundschullehrer durchsetzen. Es müsse sich schnell etwas ändern, so Fraktionschefin Oldenburg. Die SPD habe dann schon Gelegenheit, ihren Willen unter Beweis zu stellen. In der Vergangenheit hatte die rot-schwarze Koalition gleichlautende Vorstöße der Opposition stets abgelehnt.

