SHIP-Gesundheitsstudie geht weiter - Haustiere im Fokus

Stand: 06.05.2021 12:34 Uhr

Die breit angelegte SHIP-Studie (Study of Health in Pomerania/Leben und Gesundheit in Vorpommern) nimmt seit den 1990er-Jahren nimmt die Gesundheit von Menschen in Vorpommern in den Blick. Jetzt wird das Langzeitprojekt ausgeweitet: Welchen Effekt hat Haustierhaltung auf die körperliche und seelische Gesundheit?