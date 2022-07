Stand: 19.07.2022 05:43 Uhr SC Neubrandenburg: Diskuswerferin Claudine Vita erreicht WM-Finale

Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg hat das Finale der Leichtathletik-WM in Eugene erreicht. Die 25-jährige warf in der Qualifikation 64,89 m und damit Saisonbestleistung. Die Olympia-Zweite Kristin Pudenz erzielte 64,39, Shanice Craft 64,55 m. Tokio-Olympiasiegerin und Topfavoritin Valarie Allman (USA) warf nach zwei ungültigen Versuchen im entscheidenden Durchgang 68,36 m und damit die beste Qualifikationsweite. Die Kroatin Sandra Perkovic, Olympiasiegerin in London und Rio, qualifizierte sich mit 64,23 m, Titelverteidigerin Yaime Perez (Kuba) mit 65,32 m. | 19.07.2022 05:43