Rund um Riems: Warnung vor verunreinigtem Trinkwasser

Stand: 23.08.2021 17:23 Uhr

Erneut sollen Bewohner mehrerer Ortschaften im Kreis Vorpommern-Greifswald ihr Trinkwasser wegen einer Verunreinigung abkochen. In Riemserort, auf der Insel Riems, in Gristow und in Kalkvitz seien bei einer Kontrolle Darmbakterien nachgewiesen worden, hieß es vom Landkreis.