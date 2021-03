Stand: 29.03.2021 14:30 Uhr Rund 900 Kilometer langer Naturwanderweg durch MV

Genau 907 Kilometer lang ist der neue Wanderweg durch neun nationale Naturlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Am neuen Naturparkwanderweg MV wurde am Montag in Raben Steinfeld bei Schwerin die letzte Informationstafel angebracht, teilte das Umweltministerium in Schwerin mit. Der Weg verbindet alle sieben Naturparks des Landes sowie das Unesco-Biosphären-reservat Schaalsee und den Nationalpark Müritz miteinander. Im Mai wird der Weg mit einer Wanderung offiziell eröffnet. | 29.03.2021 14:29