Stand: 22.07.2021 07:00 Uhr Rund 63.000 Impfdosen sind in MV aktuell eingelagert

In den Kühlschränken der Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern stapeln sich die Corona-Impfstoffe. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums warten rund 63.000 Impfdosen auf Impfwillige. Die Nachfrage nach Impfterminen sei deutlich zurückgegangen. Bislang mussten nach Ministeriumsangaben noch keine Impfdosen wegen einer überschrittenenen Haltbarkeit weggeworfen werden. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) appelliert in diesem Zusammenhang an alle, sich immunisieren zu lassen. Er will nach den Sommerferien Impfangebote in den Schulen für Jugendliche ab 16 Jahren anbieten. Auch die Landkreise bemühen sich mit verschiedenen Angeboten, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. So sind beispielsweise im Landkreis Vorpommern-Greifswald mobile Impfteams in den Dörfern unterwegs. In der Mecklenburgischen Seenplatte können sich ab nächster Woche auch Urlauber impfen lassen. | 22.07.2021 07:00