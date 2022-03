Stand: 01.03.2022 06:40 Uhr Rund 6.000 Teilnehmer bei Protesten gegen Corona-Politik

An Protesten gegen die Corona-Politik nehmen in Mecklenburg-Vorpommern immer weniger Menschen teil. Am Montag waren es rund 6.000. Die größten Aktionen gab es in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Die Zahl der Demonstrierenden ist laut Polizei in den vergangenen Wochen stetig gesunken. In einigen Orten richteten sich die Demonstrationen auch gegen Russlands Krieg in der Ukraine, unter dem Motto "Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung". | 01.03.2022 06:38