Stand: 10.02.2022 06:45 Uhr Rund 600 Menschen protestieren gegen Corona-Maßnahmen

In Mecklenburg-Vorpommern haben wieder mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die größte Demonstration meldet die Polizei in Bad Doberan mit mehr 400 Teilnehmern. Sie war nicht angemeldet, es gab mehrere Anzeigen. In Gnoien gab es eine angemeldete Kundgebung mit 150 Menschen. Bei einer weiteren Demonstration in Brüel bei Schwerin zogen 30 Menschen durch die Innenstadt. Die Polizei erstattete gegen zwei Personen Anzeige, die die Veranstaltung in Brüel organisiert haben sollen. | 10.02.2022 06:44

