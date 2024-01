Stand: 10.01.2024 18:45 Uhr Rund 60 Aussteller aus MV bei der Grünen Woche

Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich auch in diesem Jahr mit einer eigenen Halle auf der Grünen Woche in Berlin. Die weltweit größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau beginnt kommende Woche Freitag. Rund 60 Aussteller sind aus allen Regionen des Landes dabei. Laut Agrarminister Till Backhaus (SPD) ist die Grüne Woche die wichtigste Messe für die Ernährungsbranche hierzulande - gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen die Erzeugerpreise für Milch, Weizen oder Schweinefleisch sinken, die Kosten für Saatgut oder Energie aber steigen. Das Land beteiligt sich an den Messekosten mit rund 840.000 Euro.

