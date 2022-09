Stand: 24.09.2022 10:21 Uhr Rund 50 Aussteller bei Landeswild- und Fischtagen in Ludwigslust

In Ludwigslust präsentieren sich an diesem Wochenende Jäger, Fischer, Angler und Köche vor dem Schloss. Bei den Landeswild- und Fischtagen wollen sie zeigen, welche Vielfalt die Wälder und Seen in Mecklenburg-Vorpommern bieten. Fisch und Wild werden live filetiert und zubereitet, Neugierige können Jagdhundeschauen besuchen oder einem Falkner über die Schulter schauen. Es gibt zudem einen Kunst- und Handwerkermarkt und Live-Musik - von modern bis traditionell. Die Aussteller sind von 10 bis 18 Uhr vor Ort, der Eintritt ist frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.09.2022 | 10:00 Uhr