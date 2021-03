Stand: 02.03.2021 07:16 Uhr Rund 400 Menschen demonstrieren gegen Anti-Corona-Maßnahmen

Bei mehreren Veranstaltungen im Land haben rund 400 Menschen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen protestiert. Etwa 200 Teilnehmer waren es beim sogenannten Spaziergang in Wismar und 150 in Rostock. In Ludwigslust gingen 60 Männer und Frauen gegen die Beschränkungen auf die Straße. An einer Gegendemonstrationen beteiligten sich 40 Menschen. Nach Polizeiangaben blieb es überall ruhig. | 02.03.2021 07:15