Stand: 22.11.2022 06:44 Uhr Rund 3.000 Menschen bei Protesten gegen Energiepolitik

In ganz Mecklenburg-Vorpommern haben am Montag Menschen gegen die Energiepolitik von Bund und Land demonstriert. Mit 3.000 Menschen haben sich weniger als am vergangenen Montag beteiligt. Die Proteste richteten sich nach Polizeiangaben erneut auch gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, gegen Corona-Auflagen sowie gegen drohende Preissteigerungen. Die größte Kundgebung gab es mit 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Ludwigslust. Alle Versammlungen seien ohne nennenswerte Störungen verlaufen, so die Polizei.

