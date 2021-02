Stand: 01.02.2021 08:20 Uhr Rund 270 Anträge auf SED-Opferrente bewilligt

Im vergangenen Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern knapp 270 Anträge auf die SED-Opferrente bewilligt worden - so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr. Damit wurden landesweit rund 14,5 Millionen Euro an anerkannte Opfer von DDR-Unrecht gezahlt, wie das Justizministerium am Montag mitteilte. Dies seien rund drei Millionen Euro mehr als noch 2019. Demnach erhielten 2020 rund 3.400 Menschen die monatliche Zahlung von 330 Euro. | 01.02.2021 08:19