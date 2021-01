Rund 11.500 Menschen in MV geimpft Stand: 04.01.2021 19:35 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind laut Robert Koch-Institut inzwischen rund 11.500 Impfungen durchgeführt worden. Das sind etwa 0,7 Prozent der Landesbevölkerung. Damit führt das Land die bundesweite Impfquote an.

Zu den bislang gelieferten knapp 30.000 Impfdosen erwartet Mecklenburg-Vorpommern für diese Woche weitere 15.000. Der Nachschub sei für Freitag angekündigt, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Da eine Reserve für die erforderliche Folgeimpfung nach drei Wochen gebildet werde, komme aber nicht der gesamte Impfstoff auch sofort zum Einsatz. In den landesweit zwölf Impfzentren solle - abhängig von der Menge des bereitstehenden Impfstoffs - schrittweise Mitte Januar mit den Impfungen begonnen werden. Dafür würden Termine vergeben.

Fast 1.200 Menschen in Schwerin geimpft

Nach Angaben des Impfmanangers der Stadt Schwerin, Dr. Stephan Jakobi, werden bis Donnerstag die mobilen Teams in allen 20 Alten- und Pflegeheimen der Landeshauptstadt mit den Impfungen fertig sein. Bisher wurden dort fast 1.200 Menschen immunisiert - in der kommenden Woche stehen Schwerin weitere 1.000 Impfdosen zur Verfügung. In Nordwestmecklenburg waren zuletzt zehn mobile Teams in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs, fast 1.000 Impfdosen wurden verbraucht. 15 Heime stehen hier auf der Liste. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden bisher ebenfalls knapp 1.000 Menschen geimpft. 40 Alten- und Pflegeheime werden von den Impfteams insgesamt aufgesucht - gut ein Drittel haben sie geschafft.

Ende der Woche kommen neue Impfdosen in Rostock an

In Rostock sind laut täglicher Impfstatistik in den vergangenen sieben Tagen etwa 1.000 Frauen und Männer geimpft worden, darunter auch Ärzte und Pflegekräfte in den Kliniken. In der Rostocker Südstadtklinik wurden bereits 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft. Ende der Woche sollen neue Dosen ankommen. Die vorhandenen könnten bis dahin knapp werden, wenn es im gleichen Tempo weitergeht. Der Landkreis Rostock hatte bereits am Montag Nachschub bekommen. Im ländlichen Raum dauert das Impfen naturgemäß aber etwas länger.

Die Seenplatte hat heute neuen Impfstoff bekommen

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist am Montagmittag weiterer Impfstoff angekommen, erneut knapp 1.000 Dosen. Am Dienstag werden die Immunisierungen in den Alten- und Pflegeheimen fortgesetzt. Auch in den Kliniken sollte am Montag noch Impfstoff ankommen. In Waren haben sich zum Beispiel 100 Klinikumsmitarbeiter impfen lassen, in Neubrandenburg mehr als 500. Die Impfbereitschaft ist in beiden Krankenhäusern nach eigenen Angaben sehr groß.

