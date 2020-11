Stand: 29.11.2020 15:03 Uhr Rund 1.100 Menschen mit HIV im Land

In Mecklenburg-Vorpommern lebten Ende 2019 etwa 1.100 Menschen mit dem HI-Virus und damit etwa 100 mehr als ein Jahr zuvor. Das gehe aus Schätzungen des Robert-Koch-Instituts hervor, teilte das Schweriner Gesundheitsministerium im Vorfeld des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember mit. Im Jahr 2019 infizierten sich im Nordosten geschätzt 60 Menschen neu mit HIV, das sind fünf Neuinfektionen mehr als 2018. Deutschlandweit leben rund 90.700 Menschen mit HIV (2018: 88.000). Im Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock gibt es die Möglichkeit, sich mit Fragen zum Thema HIV und Aids beraten und auf HIV testen zu lassen. | 29.11.2020 15:03