Stand: 24.11.2020 07:11 Uhr Rund 1.000 Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend erneut rund 1.000 Menschen gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Nach Polizeiangaben gab es Protestaktionen in Rostock, Schwerin, Güstrow, Stralsund, Neubrandenburg und Waren. Mit rund 300 Teilnehmern war die Demonstration am Neuen Markt in Rostock die größte. Bei den Protesten gab es nach Angaben der Polizei keine nennenswerten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz oder andere gesetzliche Auflagen. | 24.11.2020 07:10