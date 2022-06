Stand: 14.06.2022 17:46 Uhr Rumänien ist Gastland des diesjährigen Filmkunstfestes MV

Gastland des diesjährigen Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern ist Rumänien. Während des Festivals vom 30. August bis 4. September werde das südosteuropäische Land mit 20 bis 25 aktuellen Produktionen filmkünstlerisch präsentiert, teilte der Künstlerische Leiter Volker Kufahl am Dienstag mit. Zudem gebe es eine Ausstellung der rumänischen Fotografin Ioana Moldovan im Schleswig-Holstein-Haus. Das Filmkunstfest MV zeigt etwa 150 lange und kurze Filme in zehn Sektionen. In vier Wettbewerben werden Preise im Gesamtwert von 42.000 Euro vergeben. | 14.06.2022 17:46