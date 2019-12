Stand: 13.12.2019 06:45 Uhr

Rügener Tourismuszentrale: Binz zahlt nicht mehr

Das Ostseebad Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird sich vorerst nicht mehr an der Finanzierung der Rügener Tourismuszentrale beteiligen. Die Einrichtung war vor fünf Jahren neu aufgestellt worden, um für die Insel national und international zu werben. Nun möchte Binz mit anderen Gemeinden über eine Neuausrichtung der Tourismuszentrale beraten.

"Wenig dabei herumgekommen"

Der Slogan "Wir sind Insel" ist weithin bekannt. Ansonsten sei aber zu wenig dabei herumgekommen, so die Binzer Gemeindevertreter. Außerdem sei ärgerlich, dass es in den vergangenen fünf Jahren nicht gelungen sei, weitere Kommunen der Insel als Gesellschafter zu gewinnen. Bislang zahlten die Binzer mit rund 120.000 Euro jährlich am meisten in die Kasse der Tourismuszentrale ein.

Grundsätzliche Neuausrichtung angestrebt

Aus der Kasse der Tourismuszentrale werden Werbeaktionen für die Insel und die Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen und gemeinsamer Qualitätsmaßstäbe finanziert. Die Binzer wollen nun mit den anderen Gesellschaftern - den Seebädern Sellin, Göhren und Baabe sowie den Städten Putbus und Sassnitz - über eine grundsätzliche Neuausrichtung und Struktur der Tourismuszentrale beraten.

