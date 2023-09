Rügener LNG-Terminal: Petitionsausschuss zu Besuch Stand: 11.09.2023 05:54 Uhr Im Streit um das geplante Flüssigerdgas-Terminal auf Rügen wollen sich Abgeordnete des Deutschen Bundestags heute ein Bild vor Ort machen. Sie sind Mitglieder des Petitionsausschusses und prüfen eingereichte Anliegen von Bürgern, sofern diese eine notwendige Mehrheit finden.

"Rügen soll nicht in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen werden" - So lautet die Petition an den Bundestag. Eingereicht hatte diese der SPD-Jusos-Vorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern Marvin Müller. Mehr als 60.000 Menschen haben sein Anliegen online unterstützt. 50.000 waren notwendig, damit sich der Petitionsausschuss mit dem Anliegen beschäftigt.

Gespräche und Baustellenbesichtigung geplant

Geplant sind heute unter anderem Gespräche im Rathaus von Sassnitz, eine Baustellenbesichtigung in Mukran und ein Besuch in Lubmin. Eingeladen sind neben Ausschussmitgliedern etwa auch der Sassnitzer Bürgermeister, der Geschäftsführer des Hafens Mukran, ein Vetreter der Landesregierung oder auch Vertreter der beteiligten Firmen.

Forderung: Aufnahme ins Gesetz soll rückgängig gemacht werden

Nach Angaben des Bundestags fordert die Petition, dass die zusätzlich geplante Rügener LNG-Infrastruktur in das LNG-Beschleunigungsgesetz nicht aufgenommen wird beziehungsweise die bereits erfolgte gesetzliche Entscheidung rückgängig gemacht wird. Auch wenn die Insel bereits in das Gesetz aufgenommen worden ist und die Bauarbeiten bereits begonnen haben, könnte der Ausschuss dem zuständigen Bundeswirtschaftsministerium noch mitteilen, dass er das Terminal auf Rügen für falsch hält. Rechtlich gebunden wäre Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) daran aber nicht.

