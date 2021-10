Stand: 20.10.2021 18:51 Uhr Rügenbrücke: Umbauarbeiten beendet - keine Vollsperrungen mehr

Zwei Tage früher als geplant ist die Rügenbrücke seit Mittwochabend wieder ohne zeitliche Beschränkungen befahrbar. Nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Rostock wurde die Brücke wieder durchgängig für den Verkehr freigegeben. Für die ausstehenden Restarbeiten seien keine weiteren Vollsperrungen erforderlich. Am Donnerstag werde lediglich für die Dauer von etwa zwei Stunden noch einmal eine Fahrspur gesperrt. Seit dem 11. Oktober waren an einigen Verkehrszeichenbrücken die Anzeigen und Verkabelungen erneuert und die Rügensbrücke tagsüber vollständig gesperrt worden. | 20.10.2021 18:51

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 20.10.2021 | 20:00 Uhr