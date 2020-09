Stand: 25.09.2020 12:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rügenbrücke: Langer Stau zum Ende der Wartungsarbeiten

Zum Abschluss der Wartungsarbeiten auf der Rügenbrücke werden Verkehrsteilnehmer noch einmal auf eine Geduldsprobe gestellt. Am Freitagmittag staute sich der Verkehr vor der Brücke auf der Insel Rügen mehrere Kilometer lang - auf der B96n sieben Kilometer ab Samtens und auf der Landesstraße fünf Kilometer ab Gustow. Die Umleitung führt über den Rügendamm.

Reiseverkehr, Ozeaneumsbesucher und Pendler im Stau

Reporter von NDR 1 Radio MV berichten von vielen auswärtigen Kennzeichen bei den Autos im Stau. Die Haupturlaubssaison ist zwar vorbei, aber noch immer ist die Insel gut besucht. Neben den Pendlern und Reiserückkehrern dürften zudem noch zahlreiche Besucher des Ozeaneums in Stralsund in den Schlangen stehen. Denn an Regentagen wie heute sind Besuche des Museums bei Touristen sehr beliebt. Sie müssen jetzt alle über den alten Rügendamm und die Ziegelgrabenbrücke. Auf der Strecke gilt teilweise Tempo 30 und rechts vor links, hinzu kommen die Brückenöffnungen an der Ziegelgrabenbrücke.

Auch an der Rügenfähre Wartezeiten

Die einzige Alternative, um dem Stau auszuweichen, ist die Rügenfähre. Aber dort müssen Reisende wegen des hohen Verkehrsaufkommens ebenfalls mit langen Wartezeiten rechnen. In den vergangenen Tagen waren die Fährmänner nach eigenen Angaben ausgelastet wie früher im Juli. Manch ein Fahrzeug kam nicht mehr mit und musste noch länger stehen, weil die Fähre schon voll war. Wer nicht unbedingt heute von der Insel herunter oder auf die Insel muss, sollte besser bis Sonnabend warten.

Entspannung in Sicht

Denn die Bauarbeiter sollen laut Straßenverkehrsamt nur noch bis zum heutigen Nachmittag auf der Brücke arbeiten. So lange sind noch zwei der drei Spuren gesperrt. Danach soll es wieder freie Fahrt geben. In der kommenden Woche stehen dann noch einmal Restarbeiten an. Dafür wird dann nur noch eine der drei Fahrbahnen auf der Brücke gesperrt.

