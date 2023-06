Rügenbrücke: Arbeiten abgeschlossen

Die Rügenbrücke ist wieder befahrbar. Die Arbeiten an der Verkehrsleittechnik seien schneller als erwartet abgeschlossen worden, so das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Eigentlich sollte die Sperrung auch am Freitag noch andauern. Der nächste Einsatz zum Tausch der Technik ist im September geplant. Autofahrer müssen dann erneut über den älteren Rügendamm und die dortige Zugbrücke ausweichen.