Rügen wohl nicht mehr Kandidat für Atommüll-Endlager Stand: 04.02.2022 14:03 Uhr Frühestens 2031 soll der Standort für ein Atommüll-Endlager in Deutschland bestimmt werden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es einige Gebiete, die grundsätzlich infrage kommen. Die Urlauberinsel Rügen wird nun wohl nicht mehr berücksichtigt.

Wie ein Sprecher des Umweltministeriums von Mecklenburg-Vorpommern auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mitteilte, kommt das Ministerium aufgrund eigener fachlicher Untersuchungen zu diesem Ergebnis. Auch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) sei zu dem Schluss gekommen, dass die geologischen Voraussetzungen auf der Insel Rügen die gesetzlichen Mindestanforderungen nicht erfüllen würden. Die finale Entscheidung liege aber bei den Bundesbehörden, so das Umweltministerium weiter. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) habe jedoch angedeutet, den Einschätzungen des LUNG zu folgen. Damit wäre das Gebiet unter Rügen nicht mehr in der Auswahl jener Gebiete, die weiter oberirdisch erkundet werden.

Weitere Informationen Atommüll-Endlager: Auch Gebiete in MV geologisch geeignet Auf der Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland ist ein erster Zwischenbericht vorgestellt worden. Auch Regionen in Mecklenburg-Vorpommern sind demnach geologisch geeignet. mehr

Neben Rügen noch drei weitere großflächige Gebiete in MV

Rügen war im Jahr 2020 - wie drei weitere Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern und insgesamt 90 bundesweit - in einem Zwischenbericht der BGE als möglicher Endlager-Standort aufgeführt worden. In diesem Schritt war es darum gegangen, großflächige Gebiete in Deutschland mit grundsätzlich günstigen geologischen Voraussetzungen für ein solches Endlager zu benennen. Weitere Kriterien sind etwa Abstände zu Wohn- und Schutzgebieten sowie zu "herausragenden Natur- oder Kulturgütern". Als günstige Gesteinsformationen für ein Endlager gelten Salz, Ton und Granit. Das Gebiet unter Rügen wurde wegen kleinerer Steinsalz-Bereiche in Betracht gezogen.

Links Zwischenbericht der BGE

Landesweit 12.000 Quadratkilometer geologisch geeignet

Neben Rügen und Teilen der Ostsee werden im Nordosten noch Gebiete südöstlich von Ludwigslust, große Teile Mecklenburgs und des Westens Vorpommerns bis zu einer Linie Rostock-Teterow-Waren-Neubrandenburg aufgeführt sowie ein Gebiet südlich von Pasewalk an der Landesgrenze zu Brandenburg. Dies geht aus einer im Zwischenbericht veröffentlichten interaktiven Karte hervor, auf der jeder seinen Ort suchen kann. Die darin genannten Gebiete im Nordosten haben eine Fläche von rund 12.000 Quadratkilometern.

Atommüll soll 500 Jahre lang rückholbar sein

Die nächsten Schritte auf dem Weg zum Endlager sind weitere oberirdische Untersuchungen. Danach wird die Auswahl eingegrenzt auf Gebiete, die dann unterirdisch erkundet werden. Im Jahr 2031, so der Plan, soll der Bundestag dann auf Basis wissenschaftlicher Fakten entscheiden, wo das Endlager entsteht. Die Kriterien für die Auswahl sind streng. So soll der hochradioaktive Atommüll mindestens 300 Meter unter der Erdoberfläche sicher lagern - für möglichst eine Million Jahre. Außerdem soll er in den kommenden 500 Jahren noch rückholbar sein. Dadurch soll etwa künftigen Generationen die Nutzung neuer Technologien ermöglicht werden. Vorgegeben sind auch Abstände zu Wohn- und Schutzgebieten sowie zu "herausragenden Natur- oder Kulturgütern".

In zwei Jahren beginnt die nächste Phase

Die jetzige Erkundungsphase läuft nach Angaben des Umweltministeriums in Schwerin noch rund zwei Jahre. So lange werde Rügen noch als einer der 90 möglichen Standorte genannt. Aber in der danach folgenden Erkundungsphase werde die Urlaubsinsel dann nicht mehr aufgeführt, so der Sprecher weiter.

Weitere Informationen Atommüll-Endlagersuche: Entscheidung erst 2031 Vier der 90 möglichen Standorte für ein Atommüll-Endlager liegen in MV. Erste Ergebnisse sollen in drei Jahren kommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.02.2022 | 13:00 Uhr