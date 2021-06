Rügen und der Nordosten bleiben Deutschlands Sonnenbank Stand: 29.06.2021 14:29 Uhr Einmal mehr waren die Insel Rügen und Teile der Vorpommerschen Ostseeküste im Juni 2021 die sonnenreichsten Orte Deutschlands. Mit 330 Stunden gab es dort "Sonne satt".

Der Juni 2021 hat dem Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns mehr Sonnenschein beschert als allen anderen Teilen Deutschlands. Das gab der Deutsche Wetterdienst nach Auswertung von rund 2.000 Messstationen bekannt. Die Sonne schien demnach auf Rügen und an der Vorpommernschen Küste teilweise mehr als 330 Stunden. Für ganz Mecklenburg-Vorpommern lag der Wert bei gut 300 Stunden und damit weit über dem Durchschnittswert der Referenzperiode von 1961 bis 1990. Deutlich darunter lag der Bundesdurchschnitt mit rund 260 Sonnenstunden. In Nordfriesland und in den zentralen Mittelgebirgen kamen dagegen örtlich nur rund 210 Sonnenstunden zusammen.

Sehr warmer Juni mit wenig Niederschlag

Mit einer bundesweiten Durchschnittstemperatur von 19,0 Grad war der Juni 2021 demnach der drittwärmste seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1881. In Mecklenburg-Vorpommern betrug der landesweite Mittelwert im ersten Monat des meteorologischen Sommers 18,8 Grad. Der Referenzwert beträgt 15,4 Grad. Mit durchschnittlich nur 35 Litern Regen je Quadratmeter war es im Nordosten auch wieder sehr trocken. Das statistische Soll hätte 63 Liter pro Quadratmeter betragen. Allerdings gab es große regionale Unterschiede.

