Stand: 01.12.2022 12:38 Uhr Rügen: Zwei Preise für Rügener Lebensretter

In Hamburg ist der Nivea-Preis für Lebensretter vergeben worden. Zwei der vier Auszeichnungen sind nach Rügen gegangen. Die Wachmannschaft Baabe der DLRG bekam den Preis, weil sie innerhalb kurzer Zeit 15 Menschen gerettet hat. Auch Mike Groß aus Binz wurde ausgezeichnet. Er bringt Kindern in der Ostsee das Schwimmen bei. Nach Angaben der Beiersdorf AG ist der Nivea Lebensretter- Preis die einzige Auszeichnung für die Wasserrettung in Deutschland.