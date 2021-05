Stand: 06.05.2021 17:54 Uhr Rügen: Zwei Autos in Flammen

Zwei Autos sind in der Nacht zum Donnerstag in Sassnitz auf Rügen in Flammen aufgegangen. Laut Polizei standen die Fahrzeuge in der Nähe des Bahnhofs. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne, ermittelt nun die Kriminalpolizei. | 06.05.2021 17:54