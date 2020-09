Stand: 03.09.2020 09:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rügen: Zusammenhang von Knochenfund mit Vermisstenfall?

Fast acht Monate nach dem Verschwinden einer 57-jährigen Frau geht die Polizei einer neuen Spur auf Rügen nach. Laut Polizei sind bei Suchmaßnahmen an einem Strand in der Region Glowe "knochenartige Substanzen" gefunden worden. Jetzt werde untersucht, ob diese Funde mit dem rätselhaften Vermisstenfall zusammenhängen. Die aus Thailand stammende Frau war Mitte Januar verschwunden. Sie war zuletzt im Rotlichtmilieu in Stralsund tätig. | 03.09.2020 09:25