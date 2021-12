Stand: 30.12.2021 19:03 Uhr Rügen: Zehn entlaufene Wasserbüffel wieder eingefangen

Die auf Rügen entlaufenen Wasserbüffel sind wieder eingefangen. Das teilte die Polizei nach Rücksprache mit dem Tierhalter mit. Die zehn ausgewachsene Wasserbüffel waren am Montag von ihrer Weide ausgebrochen und dann auf der Landstraße zwischen Prora und Neu Mukran unterwegs. Der Besitzer der Büffel und ein Jäger haben seitdem versucht, die Tiere einzufangen. Bereits am ersten Weihnachtstag waren Wasserbüffel in der gleichen Gegend entlaufen. Ein Tier war dabei mit einem leeren Linienbus zusammengestoßen und hatte sich dabei schwer verletzt. Am Bus entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. | 30.12.2021 19:00

