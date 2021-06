Stand: 26.06.2021 15:36 Uhr Rügen: Wohnmobil geht auf Campingplatz in Flammen auf

Auf einem Campingplatz im Norden der Insel Rügen ist ein Wohnmobil in Brand geraten. Laut Polizei konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge in der Nähe verhindert werden. Verletzt wurde niemand, der Besitzer des Wohnmobils war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in seinem Fahrzeug. Das Wohnmobil ist nicht mehr nutzbar. Der Schaden beträgt rund 45.000 Euro. Die Brandursache ist noch ungeklärt. | 26.06.2021 15:36