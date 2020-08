Stand: 31.08.2020 12:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rügen: Wer ist der Tote, der an der Steilküste gefunden wurde?

Wer ist der 55-jährige Mann, der am 12. Februar tot an den Wissower Klinken (Nationalpark Jasmund) gefunden wurde? Bislang rätseln Ermittler, auch nachdem Fotos des Mannes veröffentlicht wurden. Nun war der Fall Thema der MDR Sendung Kripo Live. Ein Zuschauer aus Chemnitz will den Mann erkannt haben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hat er gesagt, vor einiger Zeit mit ihm in Leipzig zusammengearbeitet zu haben. Jetzt kontaktieren die Beamten die Firma. Vergleiche mit bundesweiten Vermisstenfällen blieben bislang erfolglos. | 31.08.2020 12:15