Stand: 19.08.2023 14:48 Uhr Rügen: Verkehrsunfall zwischen Bus und PKW

Am Samstagmorgen kam es auf Rügen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Stralsunder Linienbus hielt an einer Haltestelle in Höhe der Abfahrt Benz (L29) um einen Fahrgast aufzunehmen. Der hinter dem Linienbus befindliche 43-jährige deutsche Fahrzeugführer bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf den Bus auf. Bei der Kollision wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in das Klinikum Stralsund gebracht. Die fünf Insassen sowie der Busfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Beräumung der Fahrbahn wurde die L29 für anderthalb Stunden voll gesperrt.

