Stand: 17.10.2021 15:35 Uhr Rügen: Urlauberin vom Königsstuhl gerettet

Höhenretter haben eine Frau auf Rügen nahe des Königsstuhls aus dem Kreidefelsen gerettet. Die 48-jährige Urlauberin war am Sonnabend abseits der Wege mit ihrem Mann unterwegs. Ein Retter musste sich zu zu der Frau abseilen und sie aus der lebensgefährlichen Situation befreien. Ihr Mann hatte sich laut Rettungsleitstelle selbst in Sicherheit bringen können. Obwohl der Einsatz für Feuerwehr und Höhenretter durch Leichtsinn ausgelöst worden sei, müsse die Frau nicht für den Einsatz bezahlen, da Lebensgefahr bestand, so ein Sprecher der Leitstelle. In solchen Fällen würden Rettungseinsätze generell nicht in Rechnung gestellt. | 17.10.2021 15:34