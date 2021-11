Stand: 07.11.2021 07:03 Uhr Rügen: Umweltverstöße auf russischem Offshore-Versorgungsschiff

In Sassnitz auf Rügen hat die Wasserschutzpolizei erhebliche Verstöße auf einem russischem Offshore-Versorgungsschiff festgestellt. Demnach konnte die Besatzung keine ordnungsgemäßen Aufzeichnungen in den Öl-, Müll-, und Ballastwasser-Tagebüchern nachweisen. Der Kapitän und die veranwortlichen Offiziere mussten an die Beamten der Wasserschutzpolizei eine sogenannte Sicherheitsleistung von mehr als 3.300 Euro zahlen. | 07.11.2021 07:03

