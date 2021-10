Stand: 07.10.2021 16:33 Uhr Rügen: Schüsse nach Aufbruch eines Parkautomaten

Am Parkplatz Königstuhl in Hagen auf Rügen haben am Donnerstagmorgen zwei Männer einen Parkscheinautomaten aufgebrochen. Ein Zeuge rief daraufhin die Polizei. Mehrere Beamte durchsuchten anschließend einen Wald und entdeckten einen der beiden Männer, der anscheinend eine Waffe hatte. Nach Angaben der Polizei gab ein Bundespolizist deshalb zwei Warnschüsse ab. Der Mann konnte festgenommen werden, auch sein Komplize wurde wenig später durch eine Streife gefasst. Der Schaden am Parkscheinautomat beträgt mehr als 10.000 Euro. | 07.10.2021 16:32

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.10.2021 | 18:30 Uhr