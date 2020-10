Stand: 17.10.2020 17:31 Uhr Rügen: Rund 250 Radfahrer bei der Tour d'Allee

Auf Rügen sind am Sonnabendvormittag rund 250 Radfahrer zur alljährlichen Tour d'Allee gestartet. Coronabedingt fiel die Veranstaltung in diesem Jahr kleiner aus. Das Veranstalterteam um Radsportprofi Olaf Ludwig konnte wieder Prominente wie den Ruder-Olympiasieger Achim Deifke für die Teilnahme gewinnen können. Über drei Distanzen ging es von Stralsund, Sellin und vom Kap Arkona aus über die Insel. Ziel war Sellin. Die Fahrt führte in diesem Jahr ausnahmsweise über den Rügendamm und nicht über die Rügenbrücke. | 17.10.2020 17:31