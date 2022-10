Stand: 05.10.2022 12:49 Uhr Rügen: Rentnerpaar durch Schockanruf um 30.000 Euro gebracht

Ein Rentnerpaar von der Insel Rügen hat 30.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Laut Polizei legten Unbekannte die Senioren am Dienstag mit einem sogenannten Schockanruf herein. Dabei habe eine vermeintliche Polizistin dem 80 Jahre alten Mann am Telefon erzählt, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und vor einem Gericht sitze. Ein angeblicher Oberstaatsanwalt habe dann erklärt, dass sie gegen die Zahlung von 30.000 Euro in bar nicht in Untersuchungshaft müsse. Als sich die Tochter auch nach der Geldübergabe nicht bei dem wartendem Ehepaar meldete, wurden die Betrogenen misstrauisch und gingen zur Polizei.

