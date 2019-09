Stand: 05.09.2019 10:00 Uhr

Rügen: Razzia gegen Schwarzarbeit und Schleusung

Bei einer groß angelegten Razzia gegen Schleuser und Schwarzarbeit hat die Bundespolizei am Mittwochabend auch Wohnungen und Restaurants in Binz auf Rügen durchsucht. Etwa 140 Beamte der Bundespolizei und der Zollverwaltung waren im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stralsund im Einsatz, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Insgesamt acht Objekte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen standen im Fokus der Ermittler.

Zwei Mazedonier im Fokus

Bei der Razzia wurden vier Personen - zwei Albaner und zwei Mazedonier - festgestellt, die sich unerlaubt in Deutschland aufhalten sollen. Außerdem sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Der Einsatz richtete sich gegen zwei mutmaßlich gewerbsmäßige Schleuser aus Mazedonien. Sie sollen Albaner und Mazedonier eingeschleust und ihnen illegal Arbeit in der Gastronomie verschafft haben. Dabei sollen sie ihnen auch Arbeitsentgelt vorenthalten haben.

