Stand: 10.07.2022 10:31 Uhr Rügen: Polizei findet Besitzer herrenloser Kleidung

Die Polizei hat auf Rügen einen Mann ausfindig gemacht, der am Strand von Juliusruh zwei Rucksäcke, mehrerer Kleidungsstücke und ein Fahrrad zurückgelassen hatte. Die herrenlosen Gegenständen hatten am Freitagabend eine stundenlange Vermisstensuche ausgelöst, an der sich zahlreiche Boote der Wasserschutzpolizei, Fährtenhunde und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera beteiligt waren. Der 63 Jahre alte Besitzer der Sachen stammt aus Oberhinrichshagen in der Nähe von Greifswald. Er war am vergangenen Montag als vermisst gemeldet worden. | 10.07.2022 10:25