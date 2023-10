Rügen: Pipeline-Genehmigung laut DUH ohne Beachtung geheimer Dokumente Stand: 30.10.2023 16:20 Uhr Der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge hat das Bergamt in Stralsund die Anbindungs-Pipeline des Rügener LNG-Terminals durch den Greifswalder Bodden genehmigt, ohne relevante Dokumente zu berücksichtigen.

Die Deutsche Umwelthilfe zeigt sich nach Akteneinsicht in die Unterlagen zum umstrittenen LNG-Terminal auf Rügen besorgt. Das zuständige Bergamt habe die Anbindungs-Pipeline für das Terminal durch den Greifswalder Bodden genehmigt, ohne als geheim eingestufte Dokumente zu berücksichtigen, welche jedoch relevant seien.

Weitere Informationen Rügen: Anbindungs-Pipeline für LNG-Terminal komplett genehmigt Das Bergamt Stralsund hat auch den zweiten Abschnitt der geplanten Ostsee-Anbindungs-Leitung (OAL) zwischen Lubmin und Mukran genehmigt. mehr

DUH: Gascade kann Behauptungen nicht belegen

Es soll sich um Unterlagen handeln, die Aufschluss über die Sicherheit einerseits der LNG-Anbindungsleitung zwischen Lubmin und Mukran sowie andererseits der Umwelt und Natur in Pipeline-Nähe geben sollen. Diese hätten der Umwelthilfe zufolge weder dem Bergamt noch der DUH selbst vorgelegen. Außerdem habe Gascade als Antragssteller entscheidende Behauptungen in den Antragsunterlagen nicht belegen können, so DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Die Umwelthilfe habe deshalb eine ausführliche Begründung ihrer Klage vom Sommer beim Bundesverwaltungsgericht nachgereicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.10.2023 | 17:00 Uhr