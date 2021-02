Stand: 04.02.2021 11:54 Uhr Rügen: Nationalparkamt Jasmund warnt vor Abbrüchen an der Kreideküste

Das Nationalparkamt Jasmund hat vor Abbrüchen an der Kreideküste auf Rügen gewarnt. Spaziergänger sollten sich nicht unterhalb der Klippen aufhalten. Regen, Schnee und die derzeitigen Temperaturwechsel hätten das Erdreich stark aufgeweicht, deshalb sei ein Kreide-Abrutsch oder ein größerer Abbruch jederzeit möglich. An mehreren Stellen an der Küste bröckele es bereits, sagte der Leiter des Nationalparks Ingolf Stodian. Auch mit Blick auf die anstehenden Winterferien im Land warnte er vor dem Betreten der Strände unterhalb der Kreideküste. Auf dem Hochufer sollten Besucher unbedingt auf den Wegen bleiben und nicht an an die Abbruchkante gehen. | 04.02.2021 11:56