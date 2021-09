Stand: 18.09.2021 17:46 Uhr Rügen: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Auf Rügen ist ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Greifswald bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei verlor der Mann, der in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern unterwegs war, zwischen Juliusruh und Glowe die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb. | 18.09.2021 17:46