Stand: 17.05.2021 10:40 Uhr Rügen: Mit fast 200 km/h im Cabrio über die Insel gefahren

Doppelt so schnell wie erlaubt ist am Sonnabend eine Cabrio-Fahrerin auf Rügen unterwegs gewesen. Polizisten wurden auf die Autofahrerin aufmerksam, als das Cabrio auf der B96 zwischen Samtens und Bergen ihren Videowagen zügig überholte. Die Beamten fuhren hinterher - eine Geschwindigkeitsermittlung ergab dabei ein Tempo von fast 200 Kilometern pro Stunde - erlaubt ist Tempo 100. Der 31-Jährigen aus Sachsen-Anhalt drohen nun ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro. Laut Polizei ist überhöhte Geschwindigkeit die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern. | 17.05.2021 10:39