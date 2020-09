Stand: 02.09.2020 14:39 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Rügen: Knochen am Strand gefunden?

Auf Rügen sind an der Schaabe knochenähnliche Substanzen gefunden worden. Sie werden derzeit von der Greifswalder Rechtsmedizin untersucht. Sollte es sich um menschliche Knochenreste handeln, dann geht die Stralsunder Polizei von einem Zusammenhang mit einer seit Januar vermissten thailändischen Frau aus. Sie hatte als Prostituierte in Stralsund gearbeitet. Immer wieder führten Spuren und Hinweise die Polizei nach Rügen, zuletzt in den nördlichen Teil der Insel. | 02.09.2020 14:40