Stand: 18.10.2020 06:58 Uhr Rügen: In 16 Stunden zweimal ohne Führerschein erwischt

Auf Rügen ist ein 36-Jähriger binnen 16 Stunden gleich zweimal von der Polizei beim Fahren ohne Führerschein und unter Einfluss von Rauschmitteln erwischt worden. Bei der ersten Kontrolle am Sonnabendvormittag stand der Mann unter Einfluss von Drogen. Bei der zweiten in der Nacht zum Sonntag war der Mann laut Polizei betrunken und beleidigte die Beamten. Zudem habe er mit "Sieg Heil"-Rufen gestört, hieß es in der Mitteilung von Sonntag weiter. Auf ihn kommt nun eine Reihe an Anzeigen zu. | 18.10.2020 06:56