Stand: 19.04.2021 10:23 Uhr Rügen: Hotelbrand mit Millionenschaden: Brandursache geklärt

Knapp sechs Monate nach einem Hotelbrand mit Millionenschaden in Lobbe auf Rügen ist die Brandursache geklärt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, hatte ein Angestellter des Hotels wohl auf Anweisung Efeu an der Fassade Hotels mit offener Flamme bekämpft, was den Brand auslöste. Da der Mann dies noch nie vorher getan hatte, müsse nun "das Maß der individuellen Schuld bewertet werden." Ein Ergebnis könne sein, dass das Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt wird. Mögliche Ansprüche - etwa auf Schadensersatz - müssten dann in einem zivilrechtlichen Verfahren geklärt werden. | 19.04.2021 10:23