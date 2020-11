Stand: 03.11.2020 13:40 Uhr Rügen: Hotel bei Brand schwer beschädigt

Ein Feuer hat große Teile eines Hotels auf Rügen zerstört. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Brand am Morgen im Dachstuhl des dreigeschossigen Hotels in Lobbe im Südosten auf der Halbinsel Mönchgut ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Niemand wurde verletzt. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. In dem Hotel, das nach Angaben der Betreiber über 30 Zimmer verfügt, hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes wohl keine Gäste mehr auf. | 03.11.2020 13:39