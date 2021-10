Stand: 08.10.2021 10:51 Uhr Rügen: Haftbefehle gegen Parkautomatenknacker erlassen

Zwei mutmaßliche Parkautomaten-Knacker von der Insel Rügen sitzen in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Stralsund hat am Freitag Haftbefehle gegen die 33 und 43 Jahre alten Verdächtigen erlassen. Die Männer stammen von der Insel und waren am frühen Donnerstagmorgen bei einem größeren Polizeieinsatz unweit von Hagen auf Rügen festgenommen worden. Einer der Männer soll Polizisten mit einer Pistole bedroht haben. Zwei Beamte wurden verletzt. | 08.10.2021 10:48