Rügen: Großer Schaden durch Feuer in Ferienwohnungen Stand: 10.04.2021 17:50 Uhr Im Südosten Rügens ist am Sonnabend eine Scheune mit Ferienwohnungen komplett abgebrannt. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf bis zu eine halbe Million Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Das Feuer war am frühen Sonnabendmorgen in Groß Zicker (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf der Halbinsel Mönchgut ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar hatte die Flammen wenig später entdeckt und den Notruf gewählt. Zwei Menschen, die noch in der Nacht vom Rettungsdienst wegen Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt worden waren, seien inzwischen wieder wohlauf, hieß es. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag.

Zwei Meter hoher Teppich aus Löschschaum

Die Polizei schließt sowohl eine fahrlässige Brandstiftung als auch einen technischen Defekt nicht aus, sagte ein Sprecher. In der ehemaligen Scheune waren Lagerräume und Ferienwohnungen untergebracht. Sie ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Zeitweise türmte sich der Löschschaum bis zu zwei Meter hoch. Auch angrenzende Häuser sind durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt worden, zum Beispiel Dächer und Fenster. Deshalb schätzt die Polizei den Schaden auf mittlerweile bis zu 500.000 Euro. Am Montag wird sich ein Gutachter die Ruine genau anschauen und dann nach der Ursache für das Feuer suchen.

