Stand: 16.11.2020 06:30 Uhr Rügen: Größerer Abbruch an der Steilküste bei Sellin

An der Steilküste bei Sellin auf Rügen ist am Wochenende ein Teil des Steilhangs auf den Strand abgerutscht. Sellins Bürgermeister Reinhardt Liedtke schätzt, das rund 150 Kubikmeter Sand in der Nähe der Seebrücke vom Hang glockenförmig abgerutscht sind. Dabei wurden auch Bäume mitgerissen. Ein Teil liegt am Ende einer kleinen Promenade am Strand unterhalb des Kaiserhofes. Dort ragt das Steilufer etwa 30 Meter in die Höhe. Der Bereich ist erst einmal gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden sich nach Angaben des Bürgermeisters schwierig gestalten, vor allem für die Forstleute. Er hofft auf Unterstützung des Landes.

Witterungsbedingte Abbrüche

Bei dem Hangrutsch kamen keine Menschen zu Schaden. Wanderer und Spaziergänger werden gebeten, besonders vorsichtig zu sein und unbedingt auf Absperrungen und Hinweisschilder zu achten. Im Herbst und im Winter kommt es witterungsbedingt regelmäßig zu Abbrüchen an den Steilküsten.

